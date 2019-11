Nacer Chadli geblesseerd aan ander been, België-Cyprus blijft vraagteken

Raakt Nacer Chadli fit voor Cyprus dinsdag? Bondscoach Roberto Martinez hoopt van wel nadat de flankspeler het duel met Rusland miste. Chadli is alleszins niet hervallen in de kuitblessure die hij onlangs had bij Anderlecht. Hij is nu geblesseerd aan het andere been, mogelijk door overcompensatie. Paars-wit houdt toch een beetje zijn hart vast.

Leandro Trossard is sowieso out. Dries Mertens incasseerde tegen Rusland een zware klap op zijn hoofd. Even zag het er ernstig uit, maar uiteindelijk was de dribbelaar alleen maar groggy na de botsing. Hij raakt opgelapt.