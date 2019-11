Twee doden in Zulte door CO-vergiftiging, vijf anderen naar ziekenhuis

Zulte - In een woning in Zulte werden in de nacht van zondag op maandag zeven mensen bevangen door koolstofmonoxide of CO. Twee mensen overleefden de vergiftiging niet.

In een woning aan de Staatsbaan in het Oost-Vlaamse Zulte werden omstreeks 4.30 uur de lichamen van twee mensen met de Bulgaarse nationaliteit levenloos aangetroffen. Het koppel lag in een slaapkamer op de gelijkvloers en kwam vermoedelijk om het leven door een CO-vergiftiging.

De twee waren op bezoek bij een Bulgaars gezin dat daar woonachtig is. Zij sliepen op de eerste verdieping en bleken achteraf ook bevangen. Er werd CO2 in hun bloed aangetroffen. Die vijf bewoners, waaronder twee kinderen, werden afgevoerd naar het ziekenhuis. Zij verkeren intussen buiten levensgevaar. Het parket en burgemeester Simon Langrange kwamen ter plaatse. Voor de slachtoffers kwam alle hulp te laat. De toegesnelde ziekenwagens en MUG deden nog aan reanimatie, maar kregen geen teken van leven meer.

Vermoedelijk is de oorzaak een kapot verwarmingstoestelletje op basis van gas. Maar dat wordt momenteel nog onderzocht.

