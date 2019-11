Na arrestatie van jongeren die wilden plunderen: “Mijn broer werd meegenomen zonder reden en zonder bewijs”

De Antwerpse politie pakte vrijdag 17 jongeren op die het plan hadden opgevat om meerdere winkels in de binnenstad te plunderen. Een van de opgepakte jongens was de 14-jarige Ayoub L. Volgens zijn zus werd hij onterecht meegenomen door de politie. Op Twitter doet ze haar beklag over wat er zich vrijdag heeft afgespeeld. “We waren hem uren aan het zoeken en de ergste scenario’s speelden in ons hoofd.”