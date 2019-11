Meer dan 35 topwerkgevers rekruteren op Jobbeurs Vlaams-Brabant

Na een reeks geslaagde regionale jobbeurzen in verschillende uithoeken van het land, brengt Jobat ook op 20 november 2019 werkzoekenden en bedrijven samen in Provinciehuis Leuven. Meer dan 35 topwerkgevers tekenen present, goed voor meer dan 1.000 jobs!

Verkopers, administratieve duizendpoten, logistieke medewerkers, ingenieurs, arbeiders, technici, IT-profielen, accountants, verpleegkundigen, schoonmaakpersoneel, HR- en communicatiespecialisten,… De openstaande vacatures zijn erg uiteenlopend. Ben je dus op zoek naar een nieuwe professionele uitdaging in je eigen regio? Of twijfel je nog, maar ben je benieuwd wat de jobmarkt op dit moment te bieden heeft? Dan is een bezoekje vast en zeker de moeite waard.

Bedrijven

AB InBev, Action, Aldi, Colruyt Group, Albert Heijn, KU Leuven, de Amerikaanse Ambassade, FOD Financiën, Pringles, MIVB, Club Med, NMBS,… Het zijn slechts enkele van de klinkende namen die reeds hun deelname bevestigden. Daarnaast zijn er ook verschillende interimkantoren op de beurs aanwezig die op hun beurt een heel divers jobaanbod vertegenwoordigen.

Bezoekers van alle leeftijden en opleidingsniveaus zijn van harte welkom, doorlopend van 14u tot 19u. We raden wel aan om je in te schrijven om wachtrijen aan de ingang te vermijden.

