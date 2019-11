Vleermuizenkolonie van 52 dieren wordt gered uit bizarre schuilplaats

Werknemers van de Roemeense ‘Wildernis Research en Behoud Associatie’ hebben begin november 52 vleermuizen gered, die zich in een opmerkelijke schuilplaats hadden genesteld. De kolonie van maar liefst 52 dieren zat verstopt in de airconditioner van een appartementsgebouw in hoofdstad Boekarest. De vliegende zoogdieren konden eerst even herstellen in een revalidatiecentrum voor ze naar hun nieuwe thuis werden gebracht: een dode boom in een Roemeens natuurpark.