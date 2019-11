Geen oppositie meer in Wit-Russische parlement

President Aleksander Loekasjenko arriveert in een stembureau in Minsk Foto: EPA-EFE

Bij de parlementsverkiezingen in Wit-Rusland zijn alle 110 verkozen parlementsleden afkomstig van partijen die president Aleksander Loekasjenko steunen. Dat blijkt uit de resultaten die maandag zijn gepubliceerd. De oppositie is haar twee zetels in het parlement zelfs kwijt.

De kiescommissie van Wit-Rusland publiceerde de lijst met de verkozen parlementsleden. Iedereen op die lijst maakt deel uit van partijen en organisaties die de regering steunen. Sinds zondag hekelt de oppositie massale fraude, aangezien de voornaamste oppositieleiders en de twee aftredende parlementsleden van de oppositie waren uitgesloten van de stembusgang.

De meeste van de 500 kandidaten die een zitje in het parlement nastreefden, kwamen op als onafhankelijke kandidaten. Een klassiek partijensysteem bestaat er niet. De macht concentreert zich dan ook bij Loekasjenko, die ook wel eens de laatste dictator in Europa wordt genoemd.

Beschuldigingen kiesvervalsing weerlegd

De Organisatie voor de Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) had 400 waarnemers gestuurd. De organisatie doet later op maandag een uitspraak over de verkiezingen. Sinds Loekasjenko aan de macht is, heeft de organisatie echter nog nooit geoordeeld dat verkiezingen in het land volgens de internationale standaarden zijn verlopen.

De parlementsverkiezingen van zondag golden als een belangrijke graadmeter voor de populariteit van Loekasjenko. Hij leidt de gewezen Sovjet-Republiek al 25 jaar lang met harde hand. Zijn mandaat loopt af in 2020, maar het 65-jarige staatshoofd zegt zondag dat hij daarna nog vijf jaar lang actief wil blijven als president.

Hij weerlegde de beschuldigingen van kiesvervalsing op zondag. “Als de samenleving niet graag heeft hoe de president het organiseert, kan het volgend jaar een nieuwe president kiezen. Ik zal me niet vastklampen (aan het presidentschap, nvdr.).”

Wit-Rusland ligt traditioneel in het spanningsveld tussen het Westen en Rusland. Minsk voert de contacten met de Europese Unie en de Verenigde Staten de laatste tijd op. Economisch gezien hangt Wit-Rusland af van Rusland.