Waarom Oranje er opnieuw bij is op een groot toernooi (en zich meteen favoriet noemt)

“Typisch Nederlands, hé.” Danny Blind grijnsde toen hij vaststelde dat Nederland na twee gemiste toernooien op rij zichzelf volgend jaar op het EK meteen als een van de favorieten ziet. Op basis van de namen op het veld is het dat misschien, op basis van het de glansloze kwalificatie – 0-0 tegen Noord-Ierland – allerminst. Maar Oranje is onder bondscoach Ronald Koeman wel een nieuwe, beloftevolle weg ingeslagen.

Het WK 2014. Dat was het laatste toernooi waar Nederland aan deelnam. De (verloren) finale van de Nations League zien we gemakshalve over het hoofd. Op de Wereldbeker in Brazilië haalde Oranje de halve ...