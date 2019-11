Nederlandse kranten niet al te bescheiden na kwalificatie voor EK: “Elf redenen waarom Oranje het EK wint”

Na enkele ontgoochelende campagnes en bijhorende niet-kwalificaties, is Oranje komende zomer voor het eerst sinds het WK Brazilië 2014 opnieuw van de partij op een groot toernooi. Dan maar meteen naar het EK 2020 om te winnen, vinden ze boven de Moerdijk.

LEES OOK. Waarom Oranje er opnieuw bij is op een groot toernooi (en zich meteen favoriet noemt)

Enige bescheidenheid in het uiten van de ambities is onze Noorderburen altijd al een beetje vreemd geweest. Vaak terecht: Oranje beschikte jarenlang over bijzonder getalenteerde generaties en geraakte niet zelden ver in de diverse toernooien: Europees kampioen in 1988, halve finales op de EK’s van 1992, 2000 en 2004. Op de WK’s verloor Oranje tot drie keer toe de finale (1974, 1978 en 2010) en werd het in Brazilië vijf jaar geleden nog knap derde.

Bon, na twee opeenvolgende gemiste toernooien - het EK 2016 in Frankrijk en het WK 2018 in Rusland - slaagde Oranje er afgelopen weekend opnieuw in zich te plaatsen voor een eindtoernooi. Dankzij een, laten we eerlijk zijn, fletse nul-nul op het veld van Noord-Ierland.

Op naar EK-titel?

Boven de Moerdijk is dit alvast voldoende reden om de polonaise in te zetten. “Op naar EK-titel” kopt De Telegraaf zonder enige schroom en het heeft hier zowaar elf (!!!) redenen voor. Chef Voetbal Valentijn Driessen ziet Roland Koeman als de ideale gids. Bovendien was deze kwalificatie slechts een opwarmertje en kan Oranje straks meesurfen op de successen van Liverpool (Van Dijck en Wijnaldum) en Ajax én is er supertalent Frenkie de Jong. Verdere argumenten? De successen in de Nations League, de mix tussen jong en oud, verder jong talent dat in aantocht is, drie thuiswedstrijden… U leest het: het zelfvertrouwen is oneindig groot in Nederland.

Zoals de Belgen in Brazilië

AD-verslaggever Maarten Wijffels legt iets meer nuance in zijn analyse. Hij vergelijkt dit Oranje met… de Rode Duivels en hun campagne op het WK in Brazilië. Ook toen kwalificeerde België zich voor het eerst na een (nog langere) tocht doorheen de woestijn. Wat Wijffels zich van de Belgische rentreé herinnerde: een getalenteerde groep die de beste wedstrijden afwisselde met enkele fletse partijen. Samengevat: veel talent maar nog geen constante, een constante die er vier jaar later in Rusland wel zou zijn. Kortom, vindt Wijffels, Oranje heeft het potentieel om ver te geraken maar mist misschien nog de ervaring.

Ook interessant: de Van Gaal-theorie. Volgens de voormalige bondscoach kan je de sterkte van een team aflezen van het aantal basisspelers dat tevens basisspeler is in de Champions League. Oranje klokte afgelopen weekend in Belfast af op tien. De theorieën van Van Gaal respecterend, zou dit moeten volstaan om een prominente rol te spelen op het EK. En een prominente rol spelen, dat is in Nederland nog altijd synoniem van winnen. Ter vergelijking: de Rode Duivels zaten zaterdag aan negen.

Missie volbracht

Maar de loftrompet wordt niet overal even spectaculair bovengehaald. Fabian van der Poll van het minder schreeuwerige NRC vindt dat bondscoach Ronald Koeman hiermee zijn belangrijkste doelstelling heeft bereikt. Aan een eventuele titel wordt in de verste verte niet gedacht. De belangrijkste vraag die het NRC bezighoudt: is Koeman volgend jaar trainer tijdens het EK? Dat de bondscoach een clausule heeft waardoor hij voor eind 2020 de KNVB kan inruilen indien zijn ex-werkgever Barcelona aanklopt, is voor de krant een zwaard van Damocles dat boven het hoofd van de Nederlandse selectie hangt.