Animal Rights voert actie aan Tielts slachthuis

Maandagochtend heeft dierenrechtenorganisatie Animal Rights, samen met Animal Save Belgium, actie gevoerd aan het varkensslachthuis in Tielt. De organisaties willen daarmee de aandacht vestigen op de lopende rechtszaak tegen het slachthuis. Ook eisen ze opnieuw de sluiting van het slachthuis. Het bedrijf in Tielt kwam eerder al in opspraak, na een undercoverreportage waarin te zien was hoe dieren hardhandig werden aangepakt.

Maandagochtend hebben ruim 15 activisten van Animal Rights en Animal Save Belgium tussen 6 en 9 uur actie gevoerd aan het varkensslachthuis in Tielt. Daarmee willen de organisaties tonen dat er te veel dierenleed is en willen ze de aandacht vestigen op de rechtszaak die tegen de CEO van het slachthuis loopt. Beide organisaties eisen ook opnieuw de sluiting van het slachthuis.

Het bedrijf in Tielt kwam eerder al in opspraak na een undercoverreportage waarin te zien was hoe dieren hardhandig werden aangepakt. Naar aanleiding van die reportage tekenden 175.000 mensen de petitie voor sluiting van het slachthuis.

De actie verliep rustig en zonder incidenten. “We hebben vreedzaam actie gevoerd in samenwerking met de politie. We wilden ook nog een laatste mededogen tonen voor de dieren die naar de slachtbank werden gebracht”, aldus campagnecoördinator Els Van Campenhout.