Ex-ploegmaat getuigt over Eden Hazard: “Op training de meest luie, op zondag stond hij er altijd”

De arbeidsethiek van Eden Hazard, het blijft een item sinds de overgang van de Rode Duivel van Chelsea naar Real Madrid. Ex-Chelsea-ploegmaat Jon Obi Mikel windt er alvast geen doekjes om. “Op training was hij voor mij de meest luie speler met wie ik ooit samenwerkte. Maar op zondag stond hij er altijd.”

De Madrileense kranten hebben al kilometers papier gespendeerd aan het gewicht van Eden Hazard. De kapitein van de Rode Duivels kwam volgens de Madrileense scherpschutters met overgewicht naar de Spaanse competitie afgezakt, wat dan ook de belangrijkste oorzaak moet zijn geweest van het minder presteren van Hazard in de eerste maanden van zijn verblijf in de Spaanse hoofdstad.

John Obi Mikel

Dat Hazard maar met mondjesmaat de extra pondjes zag verdwijnen, was de Spaanse pers evenzeer een doorn in het oog. En nu wordt die hierin gesteund door Jon Obi Mikel, voormalig ploegmaat van Hazard bij Chelsea. De Nigeriaanse middenvelder, tegenwoordig aan de slag bij het Turkse Trabzonspor, had het in een interview met de Turkse televisie onder anderen over de werklust van Eden Hazard. Of beter, het gebrek aan werklust van de kapitein van de Rode Duivels. Op de vraag wie de meest luie speler was met wie hij ooit heeft samengewerkt, gaat het vingertje onvermijdelijk richting het Belgische goudklompje. “Eden Hazard is een ongelooflijk talent. Misschien niet zo goed als Leo Messi maar met de bal aan de voet doet hij wat hij wil”, bewierookt Mikel zijn ploegmaat. “Maar hard trainen deed hij niet graag. Terwijl wij keihard aan het werken waren, stond hij gewoon te wachten tot de training voorbij was. Maar op zondag was hij telkens de man van de match. Hij was ongelooflijk.”