Nieuwe voorzitter CD&V wordt havenbaas Joachim Coens of jongerenvoorzitter Sammy Mahdi

Burgemeester van Damme Joachim Coens en jongerenvoorzitter Sammy Mahdi gaan door naar de tweede ronde van de voorzittersverkiezingen bij CD&V. Dat heeft de partij maandag bekendgemaakt. Op 6 december is de opvolger van Wouter Beke bekend.

In de eerste ronde van de voorzittersverkiezingen brachten ruim 22.500 leden van de christendemocratische partij een stem uit.

De 53-jarige Coens kwam met 26 procent als primus uit de stembusgang, maar hij haalde zoals verwacht niet de vereiste helft van de stemmen. In de tweede ronde neemt de havenbaas van Zeebrugge het op tegen de 31-jarige jongerenvoorzitter Sammy Mahdi, die met 19 procent beslag legde op de tweede plaats.

“Methodiek en stijl”

”Inhoudelijk heb ik tussen ons niet zo’n grote verschillen opgemerkt. Het gaat meer over methodiek en stijl”, blikte Coens vooruit op het duel. Als burgemeester hamerde hij tijdens de campagne op de lokale verwevenheid van de partij.

Mahdi, de jongste van de kandidaten, begroet zijn plaats in de tweede ronde als “een stem voor vernieuwing en verjonging” binnen de christendemocratische partij. Hij wil de komende weken een “fris en offensief imago” uit te spelen.

Mahdi haalde het net van Walter De Donder. De 59-jarige burgemeester van Affligem strandde op de derde plaats met 16 procent van de stemmen. “Ik had niet verwacht zo dicht bij de tweede plaats te eindigen”, reageert de acteur. Volgens De Donder, die de krantenkoppen haalde met een migratiekritisch discours, toonde de campagne dat er de voorbije jaren “te weinig naar de basis is geluisterd”. Op wie hij gaat stemmen, wou De Donder niet kwijt, maar Coens heeft volgens hem het voordeel dat hij burgemeester is en “heldere taal” spreekt.

Zeven kandidaten

In totaal deden zeven kandidaten een gooi naar het voorzitterschap. De enige vrouw in het gezelschap, burgemeester van Tienen en Vlaams parlementslid Katrien Partyka (46), haalde 12 procent van de stemmen. Dat percentage haalde ook Vlaams parlementslid Vincent Van Peteghem, burgemeester van De Pinte en één van de “twaalf apostelen” die binnen de partij een analyse heeft gemaakt van de nederlaag bij de verkiezingen van mei. Raf Terwingen (47), de burgemeester van Maasmechelen, haalde 11 procent. De 38-jarige Christophe Vermeulen tenslotte moest genoegen nemen met 4 procent.

Op 6 december wordt bekend wie Wouter Beke zal opvolgen als voorzitter van CD&V.

