Franse chirurg beschuldigd van pedoseks: “250 mogelijke slachtoffers”

Tijdens het onderzoek naar een gepensioneerd chirurg werden 250 mogelijke slachtoffers van niet-verjaarde feiten van pedoseks vastgesteld, zo heeft Laurent Zuchowicz, procureur van La Rochelle, maandag bekendgemaakt.

De 68-jarige Joël Le Scouarnec werkte tussen 1989 en 2017 op vier plaatsen in de Franse departementen Morbihan, Indre-et-Loire en Charente-Maritime. Hij zit sinds mei 2017 opgesloten en moet van 13 tot 17 maart voor het hof van assisen van Charente-Maritime verschijnen voor een eerste luik van het dossier.

De eerste feiten betroffen de “verkrachting van minderjarigen jonger dan vijftien jaar door een persoon die gezag uitoefent over het slachtoffer, seksuele agressie en exhibitionisme”. Aanvankelijk was er sprake van vier slachtoffers.

Toen dat dossier in maart gesloten werd, startte een tweede procedure, die de laatste maanden in een stroomversnelling geraakt is met de ontdekking van de geheime notitieboekjes van de chirurg.

In totaal werden van de 250 geïdentificeerde slachtoffers er 209 verhoord. Meerderen van hen hadden precieze herinneringen, heeft de procureur in een mededeling verklaard. 184 personen wensten een klacht in te dienen, onder wie 181 slachtoffers die ten tijde van de feiten minderjarig waren.

In de bij een huiszoeking gevonden notitieboekjes, noteerde de zestiger de namen van jonge meisjes en jongens en beschreef hij seksuele taferelen. Er werden ook kinderpornografische beelden en pruiken gevonden, en onder de vloer zaten poppen verstopt.