Zes op de tien deelnemers geslaagd in Grote Verkeersquiz

In totaal 108.679 mensen hebben deelgenomen aan de tiende editie van de Grote Verkeersquiz. Meer dan 68.000 quizzers haalden een score van minstens 11 op 15 en zijn dus geslaagd. Dat meldt de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) maandag.

Voor de tiende keer op rij konden Vlaamse weggebruikers op een speelse manier hun verkeerskennis bijspijkeren door online 15 vragen te beantwoorden rond verkeersveiligheid, verkeersregels en verkeerstekens. Dit jaar namen 108.679 mensen deel aan de quiz, 63 pct van de deelnemers scoorde 11 punten of meer. De hoofdwinnaar uit Sint-Niklaas sleepte de reischeque van 1.000 euro in de wacht.

Zoals de voorgaande jaren konden bedrijven zich registreren om hun werknemers te laten deelnemen. In totaal 293 bedrijven namen op deze manier deel aan de quiz, samen goed voor 17.449 quizzers. Opvallend: bij de bedrijfsquizzers lag het slaagpercentage op 71 pct. Vorig jaar bereikte de Grote Verkeersquiz in totaal 183.172 unieke deelnemers en 67 pct van de deelnemers scoorde 11 punten of meer.

De top vijf van de best beantwoorde vragen telde vier vragen die rechtstreeks te maken hebben met verkeersveilig gedrag. Zo weet 93 pct van de deelnemers dat je als fietser het beste achter een vrachtwagen blijft om niet in de dode hoek terecht te komen, en dat cannabisgebruik de reactiesnelheid tijdens het rijden verlaagt.

Achtermistlicht

De slechtst beantwoorde vragen hebben betrekking op minder gekende of recent gewijzigde verkeersregels. Zo weet maar 18 pct van de deelnemers dat je je achtermistlicht altijd moet gebruiken bij felle regen, en bij mist of sneeuwval als de zichtbaarheid minder dan 100 meter bedraagt. De nieuwe verkeersregel dat ook speedpedelec-gebruikers fietsers mogen inhalen in een fietsstraat is slechts door 30 pct van de deelnemers gekend.

Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters vindt het heel bemoedigend dat zoveel Vlamingen deelnemen aan De Grote Verkeersquiz, en dat de vragen over verkeersveilig gedrag heel vaak correct werden beantwoord. “De minder goede scores op vragen over algemene verkeersregels en nieuwigheden in de wetgeving tonen aan dat je verkeerskennis bijschaven een must blijft.”

De quiz is nog online op www.degroteverkeersquiz.be, de prijzen zijn wel uitgedeeld. De VSV plant volgend jaar een nieuwe editie.