Extra spits voor KV Oostende: verloren zoon Akpala tekent tot einde van seizoen

Ondanks de precaire financiële situatie heeft KV Oostende een extra aanvaller kunnen vastleggen. Verloren zoon Joseph Akpala (33) - tot de zomer van 2018 nog actief aan zee - keert terug. Hij tekende maandagochtend een contract tot het einde van dit seizoen met een optie op volgend seizoen. Opvallend: Akpala zit al sinds februari zonder club nadat hij ongeveer een half jaar bij Al-Faisaly in Saudie-Arabië speelde. Bij KV Oostende scoorde Akpala tussen 2015 en 2018 20 goals in bijna 100 matchen.

“Ik ben blij om terug te zijn en het team te helpen. Hopelijk kunnen we nog mooie dingen verwezenlijken en houden we KVO in de eerste divisie”, reageerde Akpala op de website van Oostende. Ook sportief directeur Guy Ghysel is opgetogen over zijn komst. “Er waren verschillende gesprekken waaruit bleek dat Joseph gemotiveerd was om KVO sportief vooruit te helpen. Op financieel vlak raakten we eruit en zo hebben we dus een extra optie bij in de aanval. Bovendien is de mentaliteit van Joseph altijd top en kan hij een voorbeeld zijn voor de jongeren in de kern”