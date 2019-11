Volg hier de uitreiking van de Michelinsterren

Maandagmiddag wordt de nieuwe Michelingids voorgesteld. Voorlopig heeft in ons land enkel Peter Goosens zijn Hof van Cleve drie sterren. In 2011 kreeg Hertog Jan in Zedelgem ook drie sterren, maar zij sloten vorig jaar de deuren. Komt er dit jaar opnieuw een tweede restaurant bij?

Een nieuwe Michelingids is jaarlijks goed voor 900-tal betere restaurants, waarvan zo’n 140 met sterren. In Flanders Expo in Gent worden vandaag de Michelinsterren uitgereikt. Iets na 13 uur werden de winnaars voorgesteld. Dat begon met De jonge Chef van het jaar. Die prijs was voor Le Gastronome van Jean Vrijdaghs en Sébastian Hankard uit Paliseul.

Eén ster

Enkele nieuwkomers binnen de categorie één ster: La Canne en Ville in Brussel, Le Gastronome in Paliseul, Essenciel in Leuven, Souvenir in Gent en L.E.S.S in Brugge. Die laatste is het restaurant van Gert De Mangeleer en Joachim Boudens. Zij sloten vorig jaar Hertog Jan wat betekent dat hun nieuwe restaurant nog geen jaar na de opening al een ster krijgt.

