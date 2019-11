Massale stakingsactie tegen besparingen bij gemeente Edegem

Edegem - Bij het gemeentepersoneel in Edegem is maandag een stakingsactie aan de gang naar aanleiding van verregaande besparingsplannen bij de openbare diensten. Volgens de vakbonden en oppositie zijn zo’n 70 jobs in gevaar.

Het gemeentepersoneel gaat maandag in Edegem rond met flyers om aandacht te vragen voor verregaande besparingsplannen van de N-VA, die in Edegem een absolute meerderheid heeft. Woensdag kondigde het lokaal bestuur “een aanzienlijke efficiëntieoefening en de daarbij noodzakelijke afslanking van de personeelskosten” aan. Die zijn volgens burgemeester Koen Metsu noodzakelijk om een kwalitatieve dienstverlening te garanderen en toekomstgericht te investeren. Het Edegems exploitatiebudget draait al jaren met gemiddeld 3,5 miljoen euro verlies op jaarbasis.

Vrijdagnamiddag zaten de vakbonden en leden van het gemeentebestuur al een eerste keer samen om de plannen te bespreken. “De noodzaak van besparingen werd daar aan ons benadrukt”, zegt ACV-secretaris Freddy De Wilder. “Wij willen praten over een efficiëntie-oefening, maar aan het statuut en loon van het personeel mag niet geraakt worden.”

Het gemeentebestuur wil een heel aantal diensten, zoals de poetsdienst en buitenschoolse opvang, uitbesteden. “Een verhoging van de personenbelasting is voor de N-VA onmogelijk, want dat was een verkiezingsbelofte”, zegt De Wilder. “Maar een privatisering van diensten komt eigenlijk neer op een verkapte belastingsverhoging, want op lange termijn is dat duurder. Ook voor Edegemse verenigingen zal dit een impact hebben.”

Dinsdagnamiddag zitten beide partijen opnieuw samen. Er zal ook nog geflyerd worden op de wekelijkse markt in Edegem. “We hopen dat het feit dat ook de inwoners van Edegem achter het personeel staan, een belangrijk signaal is naar het bestuur”, zegt De Wilder.