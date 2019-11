NMBS test nieuwe donkerblauwe uniformen

Een dertigtal NMBS-medewerkers gaat vanaf maandag een nieuw, donkerblauw uniform testen in reële omstandigheden, tijdens de uitvoering van hun dagelijkse taken. Alle ruim 4.000 NMBS-medewerkers die in contact komen met klanten zullen het uniform van de Belgische firma Xandres vanaf 1 juni 2020 dragen. Dat heeft de NMBS maandag bekendgemaakt. Het nieuwe uniform moet “modern en tijdloos, functioneel en elegant” ogen.

Tot eind december zal een panel van treinbegeleiders, onderstationschefs en commercieel bedienden van NMBS het nieuwe uniform testen. Zo kunnen, voor het nieuwe uniform in eindproductie gaat, aan de verschillende stukken van het nieuwe uniform nog de laatste aanpassingen worden aangebracht. De snit wordt bijvoorbeeld geëvalueerd, maar ook de mate waarin de kledij bestand is tegen regen en wind, de koude en herhaaldelijke wasbeurten. Er wordt ook bekeken of er eventueel nog zakken moeten worden toegevoegd.

Het nieuwe uniform bestaat uit een heleboel stukken (waaronder een zomer- en een winterversie) en zal voortaan donkerblauw zijn. Het logo van NMBS zal op de kepie en op de borst prijken. De dames hebben de keuze uit een broek of een rok, en kunnen voortaan ook kiezen voor een kleedje, allemaal in het donkerblauw. Het hemd van de treinbegeleiders wordt lichtblauw, dat van het stationspersoneel felblauw.

De keuze voor het uniform werd gemaakt door een jury bestaande uit leden van verschillende afdelingen van de NMBS, door de reizigers, en door de dragers zelf.