Man aangehouden voor brandstichting op eigen appartement in Brugge

Brugge - De brand op het appartement boven chocoladewinkel Alexamer in Brugge werd aangestoken. De bewoner van het appartement werd aangehouden voor brandstichting. “Maar kwaad ben ik niet op hem. Dat helpt niet”, zegt de chocolatier.

“Sorry. Ik heb het gedaan. Ik zit psychisch heel diep.” Dat berichtje kreeg chocolatier Alex Vanfleteren een dag nadat er brand boven zijn chocoladewinkel in de Rijselstraat in Sint-Michiels (Brugge) ontstond. De afzender was de bewoner van het appartement waar de brand begon. Hij bekende dat hij degene was die het vuur had aangestoken. En zo toch wel heel wat schade in het pand had aangericht. “Als ik er niet was geweest, dan was het misschien wel allemaal weg”, zegt Alex.

De brand ontstond vorige week donderdagavond omstreeks 21.30 uur. De hulpdiensten werden toen opgeroepen voor een appartementsbrand in de Rijselstraat. De pompiers kregen het vuur vrij snel onder controle, maar de inboedel van het appartement raakte volledig vernield. En ook in chocolaterie Alexamer op de benedenverdieping was de schade groot. Door de rook- en waterschade moest Alex Vanfleteren zowat zijn volledige voorraad weggooien.

Brandstichting

Maar de man kreeg een dag later nog een extra klap te verwerken. Want de brand ontstond niet accidenteel, maar werd moedwillig aangestoken. Door de bewoner van het appartement zelf. “Hij had me een uurtje voordien gevraagd om te praten. Maar ik was aan het werk en dat lukte niet. Hij ging naar boven en kwam weer naar beneden. Tot de rookdetector af ging. Niet veel later rook ik zelf iets verbrand. Toen ik hem vroeg of er iets aan het branden was ontkende hij dat. Maar ik ging uiteindelijk met een emmer naar boven, maar het vuur was al te uitgebreid. Toen heb ik hem gedwongen om de brandweer te bellen.”

De brandstichter zelf vertrok en Alex heeft hem niet meer gezien. De man zou donderdagnacht op hotel geslapen hebben en kon uiteindelijk niet veel later door de politie opgepakt worden. Ondertussen is hij aangehouden voor brandstichting. De man zal eerstdaags voor de raadkamer verschijnen die zich over zijn verdere lot zal buigen. “Hij is nochtans een goeie jongen van inborst. Maar hij raakte sociaal geïsoleerd na de scheiding van zijn vrouw. Hij ziet zijn dochter niet meer en kampt met een alcoholprobleem.”

“Hij wist niet wat hij deed”

Ondanks de schade in zijn eigen chocolatier is Alex niet kwaad op zijn voormalige huurder. “Hij wist niet wat hij deed. Hij heeft het zeer moeilijk gehad. Of hij nog terug mag komen? Neen, dat is geen optie meer. Het vertrouwen is geschonden en dat zal niet meer hersteld kunnen worden.”

De chocolatier is ondertussen zelf bezig met het heropenen van zijn zaak. Heel wat producten moesten weggegooid worden en er moet grondig gepoetst worden. “Ik hoop om volgende week de deuren weer te kunnen openen. Dit is uiteraard een serieuze tegenvaller in volle Sinterklaas-periode.”