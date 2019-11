Slecht nieuws voor Trump: ruime meerderheid van Amerikanen vindt démarche van president niet door de beugel kunnen

Zeventig procent van de Amerikanen vindt het niet door de beugel kunnen dat hun president Donald Trump zijn Oekraïense collega Volodymyr Zelenski heeft aangepord een onderzoek in te stellen naar de Democratische presidentskandidaat Joe Biden en zijn zoon Hunter. Dat blijkt uit een maandag vrijgegeven opiniepeiling voor het ABC News. Die presidentiële démarche vormt de kern van een impeachmentonderzoek dat in het Huis van Afgevaardigden loopt.

Van de Amerikanen denkt 51 procent tegelijk dat Trump verkeerd heeft gehandeld en dat hij uit het Witte Huis dient gezet. Daarbovenop meent nog eens 19 procent dat hij zich heeft misdragen, maar dat hij wel op post mag blijven. Een kwart van de ondervraagden vindt dat Trump helemaal niets verkeerd heeft gedaan.

Slechts 21 procent van de Amerikanen volgt de impeachmenthoorzittingen in het Congres van heel nabij, zo bleek ook. De peiling was het werk van Ipsos en liep zaterdag en zondag in het Engels en Spaans, bij een nationaal bij toeval samengesteld staal van 506 volwassenen. De foutmarge bedraagt 4,8 procentpunt.

