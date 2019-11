Man krijgt dertig maanden met uitstel voor gooien van brandbom in huis van ex in Kinrooi

Kinrooi - Een 41-jarige man uit Kinrooi die in 2017 een brandbom in het huis van zijn ex gooide, is maandag door de Tongerse strafrechter veroordeeld tot een gevangenisstraf van dertig maanden met uitstel.

Nadat de vrouw na tien jaar een relatie begon met een andere man, kon de veertiger moeilijk verkroppen dat er een einde kwam aan zijn gezin met vier kinderen. De man stuurde een lawine van sms- en Facebookberichten naar de vrouw en haar nieuw gezin. Dat leverde de beklaagde een contactverbod op dat hij meermaals schond.

In juli 2017 liep het helemaal uit de hand met een brandstichting in het huis van de vrouw in Bree. Toen drie van de vier kinderen bij hem verbleven trok hij naar het huis van zijn ex, gooide een steen door een venster gevolgd door een bokaal met benzine en een sigaret. De brand veroorzaakte voor meer dan 8.200 euro schade.

De politie vond aan het tuinhek enkele sigarettenpeuken. Bij een huiszoeking bij de man werden sigarettenpeuken van hetzelfde merk en enkele lege bokalen gevonden zoals die gebruikt bij de brandstichting. Het bedrag dat de brandverzekering uitkeerde aan de bewoners van de woning moet de veertiger terugbetalen.

De man werd ook beticht dat hij verschillende keren de autobanden van zijn ex had stuk gestoken en haar auto bekraste. Daarvoor werd hij vrijgesproken, net als een voor een deel van de belagingen van de vrouw, haar nieuwe vriend en haar familie.