Kerstman moet extra opletten na #MeToo: winkel legt strikte lijst aan regels op

De wereld is veranderd sinds het uitbreken van de #MeToo-beweging, en ook de Kerstman moet zich aanpassen. Dat blijkt toch uit de strikte regels die een Britse speelgoedwinkelketen de goedheilige man oplegt.

Hamleys, de grootste speelgoedwinkelketen in het Verenigd Koninkrijk, legt Kerstman-imitatoren een lijst strikte regels voor, om klachten van ouders te vermijden. Zo moeten de Kerstmannen “hun handen ten alle tijde zichtbaar houden”, “hun handpalmen tussen hun knieën te houden op foto’s”, “geen kinderen op hun knie zetten (ouders moeten dat zelf doen)”, en “eenvoudige taal gebruiken zonder vieze dubbele bodems”.

“Traditioneel is de Kerstman erg lichamelijk, maar dat is in deze tijd niet langer gepast”, legt een bron binnen het bedrijf uit aan de Britse tabloid ‘The Sun’. “Daarom deze regels, zodat er geen ruimte is voor misverstanden. ‘Ben je wel een braaf meisje geweest?’ klinkt tegenwoordig bijvoorbeeld een beetje vies.”