Situatie Den Bosch escaleert: internationals mengen zich in het racismedebat, club noemt eigen statement een vergissing

De racismerel bij de Nederlandse eerstedivisieclub FC Den Bosch escaleert. Vooral de eerder laconieke uitspraken van trainer Erik van der Ven zijn bij velen in een verkeerd keelgat geschoten. De club zelf kwam met een statement, maar trok dat terug. Ook de Nederlandse internationals mengen zich intussen in het debat.

De competitiewedstrijd tussen FC Den Bosch en Excelsior van afgelopen zondag blijft nazinderen. Excelsior-spits Ahmad Mendes Moreira werd tijdens de wedstrijd racistisch bejegend door zogenaamde fans van de thuisclub. De speler deed zijn beklag bij de wedstrijdleiding die de wedstrijd een tijdlang staakte. De wedstrijd werd hervat, Moreira scoorde en ging daarbij de supporters van de tegenstander even jennen.

Na de wedstrijd reageerde Den Bosch-trainer Erik van der Ven voor de camera’s van Fox Sports waarbij het tot een incident kwam met Moreira. Die beweerde dat Van der Ven hem een zielig mannetje had genoemd. De coach van Den Bosch voelde zich misbegrepen maar kwam met zijn uitspraken flink onder vuur te liggen, in die mate dat hij zondagnacht besloot niet thuis te slapen. Vandaag diende hij officieel klacht in omdat hij zich bedreigd voelde.

FC Den Bosch zelf verspreidde vanmiddag een officieel communiqué waarin het zijn spijt betuigt en duidelijk maakt racisme structureel te zullen aanpakken. “FC Den Bosch heeft gisteren de plank volledig misgeslagen met haar te snelle statement. Die reactie was een blunder, waarvoor de club haar excuses aanbiedt aan iedereen en in het bijzonder aan Excelsior-speler Ahmad Mendes Moreira.”

Hiermee verwijst de club naar een eerder statement dat ze gisteren maakte en waarbij de feiten niet geminimaliseerd werden maar wel in een andere context werden geplaatst. Het ‘oude’ statement werd vrij snel van de clubwebsite gehaald maar toen was het kwaad al geschied.

Internationals mengen zich

Nederland speelt morgen zijn laatste kwalificatie-interland maar op de voorafgaande persconferentie - met bondscoach Ronald Koeman en Liverpool-speler Giorgino Wijnaldum - ging het vooral over het racismeprobleem en de wedstrijd op Den Bosch. “Persoonlijk kwam het hard aan”, zei Wijnaldum. “Ik had niet verwacht dat zoiets in Nederland kon gebeurden. Ik ben erg geschokt. Hoe men erna ermee is omgegaan vind ik heel kwalijk.”

Wijnaldum weet ook niet waar de oplossing ligt. “We hebben al zoveel statements gemaakt. Het helpt niet. Het is een maatschappelijk probleem en er moet keihard tegen opgetreden worden. Als speler kun je hier niet veel tegen doen, maar ik vind dat wij elkaar hierin moeten steunen. Wat ik heb gezien kan echt niet. Niet alleen racisme, maar ik zie ook iemand een Hitler-groet doen. Hoe kan dit? Ik vind dit respectloos.”

De middenvelder van Liverpool was ook keihard voor hoe de wedstrijd tussen Den Bosch en Excelsior uiteindelijk werd ‘afgehandeld’. “De wedstrijd had nooit hervat mogen worden”, zegt hij. “Als het bij mij gebeurt, dan loop ik van het veld. Dat weet ik zeker. Als je terug het veld op komt, dan verandert er niks.”