Brein achter “drugssupermarkt” in berucht Oostends café riskeert vijf jaar cel

Oostende - Het openbaar ministerie eist vijf jaar effectieve celstraf voor het brein achter de grootschalige drugshandel van uit café ‘t Hazegras in Oostende. In totaal moeten zes betrokkenen zich verantwoorden, onder wie ook een barman. Ten aanzien van de kopstukken wil het parket bijna 10 miljoen euro verbeurd laten verklaren. “Een absurd zware vordering”, klonk het bij de verdediging.

In overleg met de politie en het parket besliste de Oostendse burgemeester Bart Tommelein (Open Vld) eind april om café ‘t Hazegras aan de Slachthuiskaai voor een maand te sluiten. Dit gebeurde nadat aan het licht was gekomen dat er in de zaak op grote schaal drugs werd verhandeld. Op drie jaar tijd zou in ‘t Hazegras, dat vroeger bekend stond als Cap Horn, naar schatting 156 kilogram cannabis, 156 kilogram cocaïne maar ook kleinere hoeveelheden speed en heroïne aan de man zijn gebracht. Op basis van onder meer observaties en telefoontaps kon de handel in kaart worden gebracht. Volgens het openbaar ministerie was de spilfiguur Naseem R., een 33-jarige Algerijn die illegaal in België verblijft. Bij een huiszoeking in zijn woning in maart werden aanzienlijke hoeveelheden hasj en cocaïne aangetroffen. De procureur vroeg maandag vijf jaar cel voor de man. “Hij was de leider en deed dit met stevige hand”, klonk het. “Zijn afnemers en kompanen vreesden hem. Uit blinde gelddrang vatte hij zelfs post aan het afkickcentrum, om verslaafden in de verleiding te brengen. Café ‘t Hazegras was door zijn toedoen een ware drugssupermarkt.”

Naseem R. schakelde Oostendenaar Jérémy V. (28) in om vanuit het café de drugs te verkopen. Ook diens vriendin Valérie F. (25) was bij de handel betrokken. Voor hen vroeg de procureur respectievelijk 37 maanden en een jaar effectieve celstraf. Volgens haar advocaat was F. bang van bendeleider Naseem R. en diens rechterhand Ali M. (33). Voor die laatste, een Bredenaar van Algerijnse komaf, vroeg de procureur vier jaar effectieve celstraf. Ook toenmalig barman Johan D. (44) was bij de handel betrokken. De Oostendenaar kreeg een deel van de winst om een oogje dicht te knijpen. Voor hem vroeg het OM twee jaar cel. In de zaak stond ook nog Daria K. (21) terecht. De Oostendse verkocht eveneens drugs vanuit ‘t Hazegras en riskeert twee jaar cel. Naseem R., Ali M. en Jérémy V. riskeren elk een verbeurdverklaring van ruim drie miljoen euro. In totaal wil het openbaar ministerie bijna tien miljoen euro verbeurd verklaard zien.

De advocaat van Naseem R. noemde de vordering zwaar overdreven. “Mijn cliënt betwist dat hij de leider was en dat de handel drie jaar duurde”, stelde advocaat Kris Vincke. “Het kan best zijn dat er al drie jaar gedeald werd in het café, maar dat mijn cliënt daar van bij het begin achter zat wordt in het dossier niet aangetoond. Eigenlijk werden pas vanaf de zomer van 2018 grote hoeveelheden drugs verhandeld vanuit het café.” Ook de gevraagde verbeurdverklaringen noemt Vincke absurd. “Show me the money”, stelde hij. “Dat de handel zoveel opbracht is totaal niet bewezen.” Volgens zijn raadsman was barman Johan D. bang van de bendekopstukken. “Mijn cliënt heeft vijftien jaar gewerkt in de zaak. De eerste twaalf jaar verliep dit zonder zware problemen, maar daarna werd het café overspoeld door drugsdealers en druggebruikers. Mijn cliënt durfde er op den duur niet meer tegen op te treden.” De uitspraak volgt op 16 december.