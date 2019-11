Huldenberg -

Het is geen misvormde pompoen, wel een gigantische zoete aardappel. Het is ondanks zijn naam, geen aardappel maar een groente die sinds vorig jaar ontzettend populair is geworden in ons land. Alfred uit Huldenberg plantte in maart één zoete aardappelplant. Acht maanden later doet ie een opvallende en totaal onverwachte ontdekking: een exemplaar van maar liefst 6 kilogram.