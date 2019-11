Club Brugge vangt bot bij UEFA: kapitein Ruud Vormer ook in cruciale match tegen Galatasaray geschorst

Slecht nieuws voor Club Brugge. De Europese voetbalbond UEFA heeft het beroep van blauw-zwart tegen de schorsing voor kapitein Ruud Vormer, die na zijn rode kaart tegen Real Madrid de ref beledigd zou hebben, verworpen. Daardoor moet Club Vormer ook in de volgende Champions League-match op bezoek bij Galatasaray missen.

Vormer heeft zijn schorsing te danken aan de beledigingen die hij uitte tegen de ref die hem uitsloot in het 2-2 gelijkspel op bezoek bij Real Madrid op de tweede speeldag van de Champions League. De Europese voetbalbond UEFA gaf hem hiervoor twee bijkomende wedstrijden schorsing bovenop zijn automatische schorsing voor de rode kaart.

Club Brugge ging echter in beroep tegen die sanctie in de hoop toch nog een beroep te kunnen doen op zijn kapitein in de cruciale match om de derde plek tegen Galatasaray. Dat beroep werd echter verworpen. Daardoor zal Vormer de wedstrijd in Istanbul vanop de tribune moeten zien. Enkel op de laatste speeldag, in de thuismatch tegen Real Madrid, kan de middenvelder nog in actie komen.