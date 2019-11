Laurie (26) was slachtoffer van kindermisbruik: “Het moeilijkste is dat als ik zestig ben, er nog altijd foto’s van mij zullen zijn”

“Het taboe moet doorbroken worden. Ik wil alle slachtoffers van kindermisbruik laten zien dat er ook een positieve toekomst voor hen is.” Laurie (26) werd als kind zelf langdurig misbruikt door haar stiefvader. Het heeft lang geduurd om de feiten een plaats te geven, maar in de nieuwe Child Focus-campagne vindt ze het belangrijk een stem voor lotgenoten te zijn. “Wij zijn volwaardige mensen.”

Het is niet de eerste keer dat Laurie haar verhaal in de media doet. Vijf jaar geleden vertelde ze ook al eens over het misbruik waar ze als zesjarig kind slachtoffer van werd. Maar toen wilde ze enkel ...