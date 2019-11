Vijftiger misbruikt minderbegaafd meisje van negentien uit Borgloon

Borgloon - De correctionele rechtbank van Tongeren heeft een 55-jarige man uit Borgloon, die een 19-jarig zwakbegaafd meisje heeft aangerand en verkracht, veroordeeld tot een gevangenisstraf van 24 maanden. Ook is hij voor de komende 5 jaar uit zijn rechten ontzet.

De man werkte samen met de vader en kwam dagelijks over de vloer bij zijn collega en zijn gezin. De moeder van het meisje stelde op 22 juli 2017 aan de vijftiger voor om zijn vuile was te doen. De man trok vervolgens samen met het toen achttienjarige meisje naar zijn woning om de vuile was op te halen en omdat het meisje de twee katten van de man eens wilde zien. De man lokte het meisje naar zijn slaapkamer en trok daar haar broek en onderbroek uit, om haar vervolgens te misbruiken. Na de aanranding vertelde het meisje alles per sms aan haar vriend. Toen de moeder die berichten vond, stapte ze naar de politie.

Het Openbaar Ministerie vroeg vorige maand een gevangenisstraf van 37 maanden voor de vijftiger. Volgens de procureur is er een risico op recidive. De advocaat van de man vroeg een werkstraf, maar mede omdat hij in 2005 al veroordeeld werd tot een gevangenisstraf van vier jaar met uitstel voor zedenfeiten, ging de rechter daar niet op in en veroordeelde hem tot een effectieve gevangenisstraf van 24 maanden, met ontzetting uit de rechten.

Aan het misbruikte meisje moet de vijftiger een morele schadevergoeding van 750 euro betalen.