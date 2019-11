Iers koppel gebruikte kinderen om winkeldiefstallen en oplichtingen te plegen in Knokke-Heist

Knokke-Heist - Een Iers echtpaar heeft zich voor de Brugse strafrechter moeten verantwoorden voor zeven diefstallen en oplichtingen. Terence (35) en Winifred McD. (32) zetten hun drie minderjarige kinderen in om de feiten te kunnen plegen. Het openbaar ministerie vorderde twee jaar effectieve gevangenisstraf.

In de zomer van 2018 waren de beklaagden betrokken bij enkele winkeldiefstallen in Knokke-Heist. Ze sloegen onder andere bij Tommy Hilfiger en bij Ralph Lauren hun slag. Ook de Colruyt in Gent werd bestolen door het Ierse koppel. Telkens werden hun drie kinderen ingezet om de feiten te kunnen plegen. Dankzij de camera’s met nummerplaatherkenning kwam de politie de verdachten op het spoor. Uiteindelijk werden ze op 26 juni 2019 in Neufchâteau opgepakt.

Verder onderzoek heeft uitgewezen dat de Ieren ook in aanmerking komen voor enkele opmerkelijke feiten van oplichting. Op 30 mei 2017 beweerden ze op een snelwegparking dat ze overvallen waren. Met behulp van hun achtjarige zoontje smeekten ze het slachtoffer om hen wat geld te lenen, zodat ze terug konden keren naar Ierland. Om de man te overtuigen, wees Terence McD. ook nog op zijn handicap. Het slachtoffer gaf hen 600 euro en betaalde 60 euro aan benzine, maar kreeg het geld nooit terug.

Het koppel liep in Duitsland en Nederland al veroordelingen op voor diefstal. “Maar dit is de eerste keer dat ze in de gevangenis zitten. Na vijf maanden voorhechtenis hebben ze de boodschap begrepen”, aldus meester Anthony Mallego. Hun minderjarige kinderen worden voorlopig opgevangen door een familielid. De verdediging vroeg om enkel de voorhechtenis effectief op te leggen, zodat de Ieren onmiddellijk na het vonnis naar huis zouden kunnen.

De rechter doet op 16 december uitspraak.