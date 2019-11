Luxeauto getakeld nadat bestuurder voor 20.000 euro aan boetes opstapelde

Antwerpen - Het zogenaamde ‘plukteam’ van de Antwerpse politie, een onderdeel van het KALI-team, heeft het voorbije weekend drie voertuigen en twee bromfietsen in beslag genomen tijdens een Varuna-actie.

Daarbij worden voertuigen met hoge openstaande boetes opgespoord. Wanneer de eigenaars de boetes niet kunnen of willen betalen, wordt hun wagen in beslag genomen. Dat overkwam de eigenaar van een Bentley, die voor 20.000 euro aan boetes had verzameld.

Het KALI-team voert niet alleen gerechtelijke onderzoeken, maar wil ook criminelen raken in hun portefeuille. De inbeslagnames van afgelopen weekend vertegenwoordigen een bedrag van 79.000 euro aan openstaande geldboetes. Eén persoon betaalde zijn openstaande boete van 1.200 euro wel.

Ook in oktober vond een Varuna-actie plaats. Toen werd voor 11.500 euro aan openstaande boetes geïnd en werden twee voertuigen in beslag genomen wegens openstaande boetes ter waarde van 17.000 euro.