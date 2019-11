Luikenaar krijgt levenslang voor moord op moeder na ruzie over telefoonrekening

Mohamed Boughaiout is door het hof van assisen van Luik veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. De 33-jarige Luikenaar wurgde zijn moeder met een riem na een ruzie over een telefoonrekening. De jury van het hof bevond hem vrijdag schuldig aan de doodslag op de vrouw.

Mohamed Boughaiout bracht zijn 62-jarige moeder de ochtend van 20 oktober 2017 in Luik om het leven. Het lichaam van Fatima El Mezouar werd de dag daarna in een dorp van de gemeente Stoumont in een beek teruggevonden.

Boughaiout weigerde altijd uit te leggen waarom hij zijn moeder had vermoord. Pas op de vierde dag van het proces gaf hij zijn versie van de feiten. Hij vertelde dat hij ruzie met zijn moeder kreeg over een telefoonrekening van 208 euro, die ze weigerde voor hem te betalen. Na die bekentenis vroeg hij zijn advocaten hem niet te verdedigen. Meesters Molders-Pierre en Töller beslisten daarom niet te pleiten.

Toen hij voor de laatste keer het woord nam op het proces, bood Boughaiout zijn verontschuldigingen aan zijn familieleden aan. “Ik ga hen niet vragen me vergiffenis te schenken, ik weet dat ik hen nooit meer zal zien. Ik wens hen veel moed voor wat nog komt en dat hun geest tot rust komt, ook al kunnen ze mijn daad niet begrijpen”, zei hij.