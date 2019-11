Cosmeticabedrijf koopt start-up van Kylie Jenner over voor 600 miljoen dollar

Het Amerikaanse cosmeticabedrijf Coty Inc. heeft de start-up van Kylie Jenner gekocht voor 600 miljoen dollar. Dat schrijft The Wall Street Journal. Volgens Coty kan het cosmeticamerk van Jenner de sector doen heropleven.

Het parfum- en cosmeticabedrijf wil een aandeel van 51 procent bemachtigen in Kylie Cosmetics, dat het schat op een waarde van 1,2 miljard dollar. Jenner, de jongste van Kardashian-Jenner-zussen die wereldberoemd werden door het televisieprogramma ‘Keeping up with the Kardashians’, richtte het merk op in 2015. Ze raakte vooral bekend met lippenstiften en lip liners in zogenaamde ‘nude’ tinten.

Jenner blijft het gezicht van het bedrijf, dat de naam Kylie Beauty krijgt. De producten van Jenner waren volgens Coty Inc. in de afgelopen maanden goed voor een omzet van 180 miljoen dollar. De overname zou in het derde kwartaal van het fiscaal jaar 2020 (1 oktober 2019-30 september 2020) afgerond zijn.

Nu grote merken als CoverGirl het sinds enkele jaren minder goed doen, winnen start-ups opgericht door celebrities en influencers snel aan populariteit.