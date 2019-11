De Franse politica Myriam Fogel-Jedidi heeft zaterdag op spectaculaire wijze een drenkeling gered. De vrouw was in Lyon voor haar verkiezingscampagne LR (Les Républicains), maar twijfelde geen seconde toen ze de man in het water zag liggen. Op beelden is te zien hoe ze met haar hoge hakken en in mantelpak over een kabel klautert.