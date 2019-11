Spontane staking uitgebroken bij Proximus in Brugge naar aanleiding van hervormingen

Brugge - Bij Proximus Brugge is maandagvoormiddag een spontane staking uitgebroken naar aanleiding van de aangekondigde hervormingen bij het bedrijf. Telecombedrijf Proximus wil meer digitaliseren en daardoor komen ongeveer 1.900 banen op de helling te staan. Vooral de socialistische vakbond ACOD steunde de staking.

Maandagvoormiddag brak een spontane staking uit bij Proximus Brugge. Het personeel legde het werk neer tegen de geplande hervormingen bij het bedrijf omdat er maandag overleg was met de directie. Proximus wil inzetten op digitalisering en daardoor komen ongeveer 1.900 banen op de helling te staan.

“Administratieve diensten moeten geautomatiseerd worden waardoor de klant een deel van het werk zal doen. De klantendienst gaat werken met chatbots en een heel aantal shops worden gesloten. Dat zorgt ervoor dat er minder mensen nodig zijn”, aldus Ronald Huysmans van ACOD.

Proximus is niet van plan om al die mensen om te scholen. “Iedereen zou de kans moeten krijgen op een omscholingstraject maar dat is niet het geval. We hopen dat we alsnog tot een akkoord komen”, zegt Huysmans. Het is vooral de vakbond ACOD die de staking steunde. Zowat 50 à 60 mensen legden maandag het werk neer of bleven thuis. Ongeveer 30 werknemers voerden ter plaatse actie.

Rond de middag eindigde de actie.