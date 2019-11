‘Gastvrij Zoutleeuw’ wil “menselijk gelaat” tonen ten aanzien van asielcentrum Dormaal

Zoutleeuw / Dormaal - In Zoutleeuw hebben enkele inwoners de groepering ‘Gastvrij Zoutleeuw’ opgericht die “een menselijk gelaat” willen tonen ten aanzien van de asielzoekers die Fedasil binnenkort wil opvangen in een nieuw opvangcentrum in deelgemeente Dormaal. Een eerste initiatief is de inzameling van winterkleren.

Het asielcentrum in een voormalig woonzorgcentrum in Dormaal, waar Fedasil 130 asielzoekers wil onderbrengen, wordt fel gecontesteerd door het plaatselijke actiecomité ‘Genoeg is Genoeg’. Met een juridische procedure voor de Raad van State, zwarte vlaggen, menselijke kettingen en andere betogingen liet het comité de afgelopen twee maanden herhaaldelijk zijn ongenoegen blijken. Het actiecomité vindt het niet kunnen dat een dorp met nauwelijks 200 gezinnen met zo’n grote groep migranten geconfronteerd wordt.

‘Gastvrij Zoutleeuw’ daarentegen wil ten aanzien van deze mensen, die gevlucht zijn uit extreem stressvolle situaties menselijkheid, empathie en warmte tonen. De groep wil alle positieve initiatieven ten aanzien van deze mensen bundelen en kenbaar maken. Een eerste actie betreft de inzameling van winterkleren, want daar is bij de asielzoekers grote nood aan. Op de Facebook-pagina ‘Gastvrij Zoutleeuw’ wordt binnenkort kenbaar gemaakt hoe de kleren zullen ingezameld worden.

Fedasil: “Nog onduidelijk wanneer asielcentrum deuren zal openen”

Het is nog onduidelijk wanneer het asielcentrum de deuren zal openen. Toen begin september de komst van het asielcentrum bekendraakte was sprake van een opening eind oktober. Mieke Candaele, directeur communicatie van Fedasil, wil zich momenteel nog niet vastpinnen op een openingsdatum.

“De werken die wij uitvoeren om het gebouw geschikt te maken als asielcentrum zijn momenteel nog niet helemaal afgewerkt. Daarnaast zijn we nog bezig om de nodige documenten in orde te brengen in het kader van de aanvraag van het attest van de brandweer. We willen het asielcentrum zo snel mogelijk openen, maar een datum kan ik momenteel niet geven”, aldus Candaele.

Het asielcentrum in Dormaal zal worden ondergebracht in het voormalig woonzorgcentrum Philemon en Baucis. Fedasil wil er 130 personen in onder brengen.