Zonder Chadli en Vermaelen tegen Cyprus: “We willen geen risico’s nemen”

België gaat morgen tegen Cyprus op zoek naar een perfecte dertig op dertig in de EK-kwalificatie. Bondscoach Roberto Martinez kondigde al twee zekerheden aan voor de wedstrijd. Nacer Chadli is nog steeds herstellend van een kuitblessure en komt niet in actie. “We willen geen risico’s nemen”, aldus Martinez. Dat betekent dat Thorgan Hazard vermoedelijk weer op de linkerflank zal spelen. Chadli komt wel in aanmerking voor de competitiematch van Anderlecht tegen Kortrijk.

Ook Thomas Vermaelen wordt gespaard tegen Cyprus. “Thomas heeft een uitstekende wedstrijd gespeeld in Rusland maar kan nu rust gebruiken”, zei Martinez over de speler van het Japanse Kobe. “Thomas Vermaelen heeft nog steeds het dna van een topverdediger. Zijn prestatie tegen Rusland moeten we laten zien aan de jonge Belgische verdedigers. Ongelofelijk welke attitude hij aan de dag blijft leggen.”

Indien Martinez een linksvoetige verdediger in zijn team wil krijgt Elias Cobbaut misschien een kans. Het zou meteen het debuut betekenen voor de Anderlecht-verdediger. Maar meer waarschijnlijk opteert Martinez voor Lyon-verdediger Jason Denayer. Die viel naar behoren in voor Vermaelen in Rusland.

Kiest bondscoach Roberto Martinez opnieuw voor Jason Denayer in de achterhoede? Foto: BELGA

“Jaar afsluiten als nummer 1 van de wereld”

Daarnaast wil Martinez enkele spelers veranderen, zonder aan de kwaliteit van het elftal te raken. “We willen een feestje bouwen met onze supporters maar dat moet er komen na een prestatie waarin we negentig minuten geconcentreerd zijn en even sterk spelen als in de rest van de EK-campagne”, aldus de bondscoach. “We zijn nu geplaatst en zijn reekshoofd bij de loting. Die doelen zijn bereikt. Maar we willen ook nog het jaar afsluiten als nummer 1 van de FIFA-ranking. Daarom willen we ook absoluut winnen tegen Cyprus.” In maart kan dan de voorbereiding op het EK beginnen. Martinez kreeg de vraag of hij niet net zoals sommige van zijn spelers tegen een sterk land wil oefenen. Maar de Spanjaard gelooft niet dat België in maart een wedstrijd kan spelen die qua intensiteit vergelijkbaar is met een toernooimatch.

“In maart zijn de meeste spelers bezig om iets te winnen met hun club. Het zou te gemakkelijk zijn te denken dat we een serieuze test krijgen op basis van de naam van de tegenstander. Een echte test kan je maar krijgen op een toernooi zelf. Dat waren de wedstrijden tegen Japan, tegen Brazilië en tegen Frankrijk. In maart kan je zulke wedstrijden onmogelijk recreëren.”