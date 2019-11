Getuige zag hoe Neretsé huis van slachtoffers aanduidde aan soldaten

Op het genocideproces tegen Fabien Neretsé (71) in Brussel heeft een getuige verklaard dat de beschuldigde op 9 april 1994 Rwandese militairen het huis van zijn Tutsi-buren aanwees. De soldaten schoten daar elf mensen dood, onder wie de Belgische Claire Beckers, haar man Isaïe Bucyana en hun dochter Katia.

Neretsé, een Rwandees die in Frankrijk woont, staat voor het Brusselse assisenhof terecht voor genocide en oorlogsmisdaden. Hij wordt ervan beschuldigd mededader te zijn van de moord op een onbepaald aantal mensen, van wie er dertien geïdentificeerd zijn.

Ook zou hij vanaf half april 1994 in zijn geboortedorp Mataba een Interahamwe-militie opgericht, onderhouden en gefinancierd hebben. Een militie die volgens de aanklacht verantwoordelijk is voor talrijke misdaden.

Getuige verloor vrouw en dochter

Maandag kwam Gérard Gakwaya getuigen op het proces. Hij zag hoe Beckers en haar Tutsi-buren door soldaten werden onderschept in de wijk Nyamirambo in Kigali. Zijn eigen vrouw en dochter kwamen ook om het leven die dag.

De man vertelde hoe hij op 9 april 1994 met zijn gezin naar de moskee was gevlucht, maar die bleek gesloten. “We zijn toen teruggekeerd naar ons huis. We bleven binnen, niet wetend wat te doen.” De massamoorden op Tutsi’s en gematigde Hutu’s waren toen al twee dagen bezig in Kigali.

“Claire Beckers had de Minuar (de VN-missie in Rwanda, nvdr.) gebeld. Die aanvaardde om negen mensen op te nemen. Mijn vrouw vertrok met een baby van acht maanden en volgde Isaïe (Bucyana)”, vertelde de getuige. Omdat de plaatsen beperkt waren, lieten ze de kinderen eerst gaan. Ze verzamelden bij de familie Sissi, die over een auto beschikte, om zich klaar te maken voor het vertrek. Neretsé zou die bewegingen vanuit zijn tuin hebben geobserveerd.

Meteen daarna kwam een pick-uptruck aangereden met drie mensen, onder wie militairen. “De soldaten zijn gestopt bij Fabien Neretsé. Hij kwam naar buiten en toonde de soldaten het huis van de familie Sissi”, aldus de getuige. “Ze lieten iedereen naar buiten gaan en zich opstellen tegen het huis.” Iedereen werd doodgeschoten. De slachtoffers werden de dag erna ter plaatse begraven.