Drie doden bij schietpartij in Walmart-winkel in Oklahoma

Bij een schietpartij bij een Walmart-winkel in Duncan, in de Amerikaanse staat Oklahoma, zijn drie doden gevallen. Dat melden de lokale media op gezag van de politie.

Volgens politiechef Danny Ford werden drie mensen in de buurt van een wagen buiten de supermarkt, onder wie de dader van de schietpartij. De feiten speelden zich af rond 10 uur plaatselijke tijd (17 uur Belgische tijd). De scholen in de buurt van de winkel werden een tijdlang onder lockdown geplaatst. Het motief van de dader is nog niet gekend.

Het gaat al om de derde schietpartij in en rond een Walmart in drie maanden tijd. In juli doodde een verzuurde voormalige werknemer twee mensen in een winkel en begin augustus doodde een man 22 mensen in een Walmart in El Paso, Texas. In een online manifest had de 21-jarige dader de “Latijns-Amerikaanse invasie” van Texas aangeklaagd, en bij zijn arrestatie had hij toegegeven dat hij het gemunt had op Mexicanen.

Na de twee incidenten besliste de supermarktketen om geen munitie meer te verkopen voor bepaalde semiautomatische wapens.