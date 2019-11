Efteling blijft volgende zomer iedere dag langer open

Het Nederlandse pretpark Efteling blijft volgende zomer alle dagen langer open. In het verleden gebeurde dat enkel op vrijdag- en zaterdagavonden.

De Efteling bleef vorig jaar op vrijdag- en zaterdagavond open tot 23.00 uur. “Maar nu gaan we de zomeravonden uitbreiden”, vertelt woordvoerster Femke van Es in het Algemeen Dagblad. “We zijn vanaf 2020 niet alleen in het weekend langer open, maar ook van maandag tot donderdag, meestal tot 22 uur.”

“In de zomer maakt het toch niet uit of je op een maandag of een vrijdag naar het park komt, mensen hebben toch vakantie. Voorheen was het in het weekend heel druk, en dan hebben gasten het minder naar hun zin. Met de verruiming van de openingstijden hebben bezoekers meer tijd voor attracties.”

Het pretpark zal trouwens niet enkel in de zomervakantie langer open blijven, maar ook tijdens de andere schoolvakanties.

De toegangsprijzen wijzigen ondanks de langere openingsuren niet. De Efteling hanteert al een tijdje variërende prijzen, afhankelijk van hoe druk het is in het park: op rustige dagen kost een kaartje bijvoorbeeld 38 euro, op drukke dagen betaal je 45 euro.