Aanvoerder Eden Hazard ziet Duivels nog altijd stappen vooruit zetten: “We zijn sterker dan op het WK”

Eden Hazard ziet het best zitten om tegen Cyprus nog eens te schitteren en de voorronde met het maximum van de punten afsluiten. Met weer een feestje van de broers Hazard?

De aanvoerder van de Rode Duivels relativeert.

“Thorgan en ik zoeken elkaar misschien een beetje meer dan anderen”, zegt Eden Hazard. “Maar je moet dat ook niet overdrijven. Ik versta me goed met elke speler bij de Rode Duivels. We spelen al lang samen. Hoe meer je samen speelt, hoe beter je elkaar begrijpt. Dat is automatisch. Dat heeft niets met broer of iets anders te maken.”

De Duivels zijn nummer één op de FIFA ranking en behoren zo automatisch tot de favorieten voor het EK.

“We zijn onder de favorieten, dat zeker”, aldus Eden Hazard. “Maar we zijn niet alleen. Ook Frankrijk, Italië, Spanje, Engeland,... dat zijn ook serieuze tegenstanders. Of we tegen een topland moeten spelen? Ik ga mijn mening zeggen tegen de coach als hij me vraagt. Ik heb het hem voorzichtig gezegd. Maar hij neemt wel de juiste beslissing. Ik geef hem wel het vertrouwen.”

Foto: BELGA

Sterker dan op WK?

Zijn de Duivels sterker dan op het WK, toen ze derde werden? Zo’n voorronde hebben ze nog nooit gespeeld.

“30 op 30 is oké maar kwalificatie is het belangrijkste. Het is nog niet veel gebeurd maar het gaat ook over de prestatie. Wie zal het zeggen dat we beter zijn? Dat hangt meer dan ooit af van de resultaten. We hebben twee jaar meer ervaring dan op het WK. Maar als we straks vierde worden op het EK dan zullen we minder sterk zijn. Onze mentaliteit is verbeterd. Nu willen we altijd winnen, dat was voor het WK minder. Dat is nu dus beter. In principe wel natuurlijk. Wij kunnen ook zonder bal spelen nu. We zijn sterker geworden want we kunnen verschillende systemen aan nu.”

Na een goede prestatie met Real Madrid tegen Eibar lijkt Hazard helemaal zijn draai te hebben gevonden.

“Ik zit in een goede dynamiek. Maar dat gevoel heb ik altijd bij de Rode Duivels. Het komt wel goed. Ook bij Real Madrid.”