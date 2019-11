In Nederland verkiezen ze Jasper Cillessen boven Thibaut Courtois in Droomelftal van de Lage Landen

Het Nederlandse voetbalmagazine Voetbal International heeft maandagmiddag hun droomelftal van Rode Duivels en spelers van Oranje gepubliceerd. Al mag er hier en daar wel een wenkbrauw gefronst worden bij de keuzes van onze ietwat chauvinistische Noorderburen. Of zou u ook Jasper Cillessen verkiezen boven Thibaut Courtois?

Bij Voetbal International zagen ze ook hoe de Rode Duivels zaterdagmiddag gehakt maakten van Rusland. “De eerste helft was een uitroepteken in aanloop naar het EK. Niet de Spanjaarden, de Duitsers of de Engelsen, maar Belgica is de grote favoriet voor de eindzege”, klinkt het.

Toch kiezen onze Noorderburen voor zes Nederlanders in hun droomelftal. Met in doel Jasper Cillessen boven Thibaut Courtois. “Hij is beter met de voeten”, luidt de redenering. In de verdediging is geen plaats voor Toby Alderweireld, Vincent Kompany, Jan Vertonghen of Thomas Vermaelen. “De Belgen dromen van onze achterhoede.” En dus krijgen Virgil van Dijk, Matthijs de Ligt en Stefan de Vrij de voorkeur.

Kevin De Bruyne, Thomas Meunier, Romelu Lukaku en Thorgan en Eden Hazard zouden wel in het team staan.

