Bescheiden als altijd: Kanye West noemt zichzelf “de grootste artiest die God ooit gecreëerd heeft” in bizarre toespraak

Kanye West stond al niet bekend als ’s werelds meest bescheiden persoon, maar de Amerikaanse rapper heeft er zondag nog een schepje bovenop gedaan. West noemde zichzelf in een bizarre toespraak tijdens een eucharistieviering “de grootste artiest die God ooit gecreëerd heeft”.

West maakte zondag een gastoptreden tijdens een viering in de megakerk van de bekende Amerikaanse televangelist Joel Osteen in Houston. Maar zijn toespraak was niet altijd even spiritueel, met name toen de rapper het over zichzelf had. “De grootste artiest die God ooit gecreëerd heeft werkt nu voor Hem”, aldus Kanye, die sinds een jaar zelf ook wekelijks zondagsdiensten organiseert. “Ik weet dat God me al lang roept, terwijl de Duivel me lange tijd heeft afgeleid. En toen ik op mijn dieptepunt zat, was God daar bij mij, door me visioenen te sturen en me te inspireren.”

Kanye vertelde vervolgens het verhaal van zijn “mentale breakdown” in 2016. “Ik werd opgenomen in een ziekenhuis in Los Angeles. Daar werd gefilmd hoe ik een kerk tekende, maar ik koos er daarna toch voor om een nieuw muziekalbum te maken. Een gospelalbum, terwijl ik helemaal niet wist hoe zoiets moest klinken. De christenen rond mij durfden het mij ook niet te zeggen, omdat ze door de maatschappij gedwongen worden om te zwijgen over de Bijbel tegen een superster als ik. Maar de enige superster is Jezus.”

“God vloeit door mij”

Kanye haalde ook uit naar de Amerikaanse linkerzijde, omdat hij als devoot christen in het notoir liberale en ontkerkelijkte Californië naar eigen zeggen gedwongen werd om te zwijgen over zijn geloof. “Als ik in Californië of in Las Vegas ben, zie ik overal posters die reclame maken voor sekshandel. Want reclame voor een stripclub, dat is eigenlijk reclame voor sekshandel. Of voor alcohol. Maar als we de naam van Jezus ter sprake brengen, wordt ons gezegd dat we moeten zwijgen.”

Op een bepaald moment legde Kanye een toeschouwer ook het zwijgen op. “Excuseer me: als ik mijn gedachten begin te vertellen en u spreekt daardoor, word ik afgeleid. Ik dank u voor uw steun, maar als ik zou het appreciëren als iedereen stil zou willen zijn, zodat ik God door mij kan laten vloeien terwijl ik jullie toespreek.”

Voorgeschiedenis

De bizarre toespraak van West is geen primeur. Hij verwees in het verleden al naar zichzelf als “de Michael Jordan van de muziek”, “de Steve Jobs van het internet, mode en cultuur”, “de bestbetaalde persoon in de schoenenwereld”, “de Ford Hughes Jobs Disney van deze generatie”, “de belangrijkste rockster op deze planeet”, en vorige maand nog “Christelijk Genie Miljardair Kanye West”.