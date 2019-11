Prijs voor origineelste excuus in politierechtbank: 1,81 promille ‘want Carlsberg was over datum’

Koksijde - De prijs voor het origineelste excuus in de politierechtbank maandag gaat volgens de procureur naar een 21-jarige jongeman uit Koksijde. Die werd vlak voor de zomer betrapt na een verkeersongeval met 1,81 promille in zijn bloed.

In die toestand veroorzaakte hij met zijn vriend in de wagen een ongeval. Hij reed te snel, miste een bocht, en knalde tegen hoge snelheid in een berg zand. Er was een remspoor van 85 meter te zien. Hij probeerde daarop nog weg te rijden, maar zijn wagen weigerde dienst. Toen de politie aankwam, gedroeg de man zich vrij arrogant. “Ik heb enkel twee flesjes Carlsberg gedronken, maar die waren over datum waardoor het alcoholgehalte veel hoger was”, zei hij.

De politie nam hem mee en in de combi probeerde hij de agenten nog te intimideren. “Ik ken de korpschef erg goed dus let op. Hij zal deze zaak wel voor mij regelen”, sprak de man.

In de politierechtbank werd hij streng aangepakt, temeer omdat uit verklaringen van zijn eigen vriend bleek dat ze eigenlijk op een wijncursus waren geweest en ze een fles soldaat hadden gemaakt. Daarnaast was het in nog geen jaar tijd al de tweede keer dat hij onder invloed betrapt werd. De man werd dan ook zwaar gestraft. Hij kreeg 100 uur werkstraf. Als hij die niet vervult, moet hij alsnog 4.800 euro boete betalen. Hij kreeg ook 105 dagen rijverbod en moet gedurende een jaar een alcoholslot in zijn wagen installeren.