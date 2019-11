De coöperatieve bank NewB heeft nog zeven dagen de tijd om 30 miljoen euro bij elkaar te rapen. Lukt dat niet, dan mogen de oprichters hun droom opbergen. En dat na een strijd die acht jaar duurde. “We panikeren niet, maar we beseffen dat we nog een serieuze versnelling moeten plaatsen.”

Het was in de nasleep van de bankencrisis dat enkele enthousiastelingen in 2009 de handen in elkaar sloegen. Hun doel: een coöperatieve bank oprichten. Als de klanten ook de eigenaars zijn, voorkom je ...