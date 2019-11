Vervelende beelden vanop wild feestje van de Britse prins Andrew “die nooit vrouwen knuffelt en nooit echt feest”

Twee dagen nadat hij zijn reputatie probeerde te redden met een interview aan de BBC, is prins Andrew nog dieper gezonken in het schandaal rond hem en zijn “vriend” Jeffrey Epstein. In de Britse pers doken foto’s op uit 2008 waarop de prins te zien is op een wild feestje aan de Franse Rivièra. Op foto’s van een jaar eerder is te zien hoe hij enkele vrouwen, onder wie celebrities Chris Von Aspen en Pascale Bourbeau, omhelst. Tijdens het interview beweerde de prins echter “nooit echt te feesten” en “nooit met vrouwen te knuffelen in het openbaar”.