Half jaar geen huur en stevige schadevergoeding na leeghalen verkeerde appartement

Brugge - Er is een akkoord tussen Sociaal Verhuurkantoor Brugge en een huurder van wie het appartement verkeerdelijk werd leeggehaald. De man krijgt een schadevergoeding en hoeft een half jaar geen huur te betalen.

Tot de vaststelling komen dat je appartement werd ontruimd en je al je bezittingen kwijt bent: het overkwam Torben, een jongeman uit Brugge. Midden augustus had Sociaal Verhuurkantoor (SVK) Brugge per abuis het verkeerde appartement laten leeghalen. De huurder verbleef op dat moment tijdelijk niet op het adres. Toen de feiten aan het licht kwamen, was de inboedel onherroepelijk verdwenen.

Nadat een eerder voorstel tot compensatie door de huurder werd afgewezen, is er nu toch een compromis bereikt. “Het blijft een jammerlijke vergissing en we willen dan ook een correcte schadevergoeding voorzien”, zegt voorzitter Pablo Annys (SP.A). “We hebben de verzekeringen gevraagd een extra inspanning te doen voor het materiële verlies en als Sociaal Verhuurkantoor hebben we ook een morele schadevergoeding voorgesteld. Al weten we dat daarmee niet alles zomaar is opgelost, want de emotionele waarde van sommige voorwerpen kan je nu eenmaal niet in een bedrag uitdrukken.”

Daarnaast hoeft de huurder, die midden oktober een nieuw appartement kreeg, zes maanden lang geen huur te betalen.

Het was de grootmoeder van de huurder Mieke Verheyen die de fout ontdekte en ook de overeenkomst met SVK kwam toelichten. De huurder zelf verkiest niet in de krant te komen. “Het blijft pijnlijk. Een aantal spullen met een grote emotionele waarde, zoals een souvenir uit Peru en een familiealbum, heeft hij hiermee niet terug”, zegt Verheyen. “Maar we zijn wel tevreden met de oplossing. Die vindt Torben ‘oké’.”

Overigens heeft SVK maatregelen genomen om dergelijke incidenten in de toekomst te voorkomen. “Behalve de verhuizers, is voortaan altijd een vertegenwoordiger aanwezig bij ontruimingen.”