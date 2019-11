Nieuwe richtlijn spaart honderdduizenden proefdieren

Dankzij een nieuwe richtlijn moeten voor onderzoek naar bepaalde medicijnen proefdieren binnenkort pas in een later stadium worden ingezet. Dat kan tot 400.000 dierenlevens redden. Het gaat om onderzoek naar de veiligheid van medicijnen die tijdens de zwangerschap worden gebruikt. De proeven worden standaard uitgevoerd op konijnen en ratten. Tot nu toe worden de dieren al ingezet in de eerste twee fasen van het onderzoekstraject, dat vier fasen telt. Volgens de nieuwe regels moet dat pas op grote schaal in fase drie. Tegen die tijd is al ongeveer driekwart van de middelen afgevallen. Bovendien volstaan binnenkort tests op één diersoort. De richtlijn wordt wellicht deze week nog ondertekend, en moet nog dit jaar van kracht worden.