Domper voor Antwerp: ook zondagmatch tegen AA Gent komt te vroeg voor Defour

Steven Defour trainde vandaag nog steeds apart. Na een geplande controle is bevestigd dat de ex-Rode Duivel pas volgende week de groepstrainingen zal hervatten.

De middenvelder mist zo niet alleen het inhaalduel van donderdag tegen AA Gent, maar ook de verplaatsing naar de Ghelamco Arena zondagnamiddag. De medische staf wil gezien de blessuregeschiedenis van Defour geen risico’s nemen door hem te snel te laten terugkeren.

Ook Borges langer out Matheus Borges zal nog wat langer op non-actief staan. De Braziliaanse verdediger was al een tijdje out en werd geopereerd aan een stressfractuur aan zijn linkervoet. Hij miste eerder al de volledige voorbereiding door een kuitblessure.