Britse pers blijft genadeloos inhakken op prins Andrew, steeds meer details lekken uit over “rampzalig” interview

Het interview waarin de Britse prins Andrew zich verdedigde tegen beschuldigingen van seksueel misbruik van minderjarigen toen hij bevriend was met de veroordeelde Amerikaanse pedofiel Andrew Epstein blijft de gemoederen beroeren in het Verenigd Koninkrijk. De Britse pers kan niet geloven dat Andrew zelf meent dat het interview “een groot succes” was, en blijft graven. Intussen steunen enkel de meest bizarre Britse mediafiguren de prins nog, waaronder een bejaarde adellijke dame die liet weten dat “kinderprostitutie niet hetzelfde is als pedofilie”.

‘The Independent’ verbaast zich erover dat Andrew het interview zelf als “een groot succes” bestempelde, “hoewel de rest van de wereld het omschrijft als een regelrechte ramp”. De krant schrijft ook dat de prins zelf een drijvende kracht was achter de organisatie van het interview, “dat alom wordt veroordeeld voor een totaal gebrek aan medeleven met de slachtoffers en berouw voor zijn vriendschap met Epstein”.

Volgens ‘The Guardian’ was Andrew zelfs zo opgezet met het interview dat hij de crew van de BBC na afloop een rondleiding in Buckingham Palace gaf. “Hij apprecieerde dat hij ruim genoeg tijd had gekregen om zijn verhaal te vertellen, en dat hij niet onderbroken was”, aldus een bron.

Andrew zou BBC-journaliste Emily Maitlis bij het afscheid bovendien hebben aangeboden om in de toekomst een nieuw interview te doen “over mijn werk voor het goede doel”. “Hij gaf de indruk dat hij dacht dat hij nu weer zou kunnen overschakelen op de orde van de dag, weer het werk gaan doen dat hij graag wilde doen”, aldus Maitlis in ‘The Times’.

Prins Andrew met de toen 17-jarige Virginia Roberts, het meisje dat hij driemaal misbruikt zou hebben. Foto: Photo News

Geen toestemming van zijn moeder

“De prins ging zondag (de dag na het interview, nvdr.) naar de kerk met de Queen, en vertelde haar toen dat het een geweldig succes was”, weet dan weer ‘The Sun’. “Hij denkt dat hij juist heeft gehandeld, en dat de kritiek nu zal gaan liggen. Hij lachte en zag er zeer opgelucht en gelukkig uit”, schrijft de tabloid ongelovig.

Vraag is of koningin Elizabeth er ook zo over denkt. De Queen gaf naar verluidt namelijk geen toestemming voor het interview van haar zoon, schrijft ‘The Telegraph’. Insiders in het paleis weten namelijk dat de diensten van Andrew het interview organiseerden “vanuit een silo, zo ver mogelijk weg van de koningin”. Jason Stein, een PR-adviseur die amper enkele weken in dienst was van Andrew om de schade van het schandaal te beperken, zou bovendien al snel opgestapt zijn omdat hij het oneens was met de organisatie van het interview.

Toch zou Andrew door zijn moeder niet gedwongen worden om zijn taken als lid van de koninklijke familie terug te schroeven, aldus ‘The Daily Mail’. “De koningin en andere belangrijke leden van de koninklijke familie steunen en geloven Andrew honderd procent”, klinkt het volgens een bron in het paleis. “Ze denken dat hij sterkte heeft getoond door de waarheid te vertellen, en toe te geven dat hij fouten heeft gemaakt.”

Andrew zou zijn moeder, koningin Elizabeth, niet op de hoogte hebben gebracht van het interview. Foto: EPA-EFE

Uitlevering aan VS

Volgens experts heeft Andrew zich met zijn dubieuze PR-zet bovendien kwetsbaar gemaakt voor een uitleveringsverzoek door de Verenigde Staten. “Prins Andrew heeft als lid van de koninklijke familie geen recht op extra wettelijke bescherming. Zijn vriendschap met Epstein wordt momenteel onderzocht door de FBI, en zij kunnen om zijn uitlevering vragen”, aldus advocate Anna Rothwell. “Dan is het bijzonder dom om je versie van de feiten te geven in de media, zeker als uit dat verhaal blijkt hoe close je wel was met Epstein. Dit bewijst een ontzettende gebrek aan beoordelingsvermogen.”

Dat er ook aan de andere kant van de Atlantische Oceaan met bedenkelijke blik naar het interview gekeken werd, blijkt uit de uitspraken van Gloria Allred, de advocate van enkele slachtoffers van Epstein, in ‘The Guardian’. “Het zou eerbaar zijn als prins Andrew nu vrijwillig praat met de FBI en aanklagers in New York. Hij heeft met dit interview de deur opengezet voor de publieke opinie, de mensen kunnen nu zelf kiezen of ze hem geloven of niet.”

Prins Andrew met Ghislaine Maxwell, de ex-vriendin en medewerkster van Jeffrey Epstein. Foto: ISOPIX

Bizar interview: “Kinderprostitutie is niet hetzelfde als pedofilie”

Wat ook niet helpt, is dat Andrew dezer dagen enkel gesteund wordt door de meest bizarre persoonlijkheden die de Britse mediawereld te bieden heeft. De meest opvallende uitspraken kwamen van de bejaarde adellijke dame Colin Campbell. De zelfverklaarde royaltykenner, die in het verleden deelnam aan het realityprogramma ‘I’m A Celebrity’, was te gast in het ochtendprogramma ‘Good Morning Britain’ waar ze liet noteren dat “kinderprostitutie niet hetzelfde is als pedofilie”. Volgens Campbell is er namelijk “een verschil tussen een minderjarige en een kind”.

De vrouw verdedigde Andrew verder door te claimen dat hij “correct” handelde door drie dagen bij hem te logeren nadat hij al veroordeeld was voor kindermisbruik. “Je verbreekt je banden met iemand in levenden lijve, niet via telefoon. De prins heeft verschillende fouten gemaakt, maar je kan iemand niet veroordelen omdat hij niet zo slim als je zou willen dat hij was.”