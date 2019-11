100.0000 jeneverglaasjes gerecupereerd na Hasseltse Jeneverfeesten

Hasselt - Na de Hasseltse Jeneverfeesten heeft de organisatie 100.000 van de 130.000 plastic jeneverglaasjes kunnen recupereren. Het streefdoel van 80 procent werd daarmee net niet gehaald, maar de organisatie blikt toch tevreden terug. “Wij hebben een recuperatie van ongeveer 100.000 van de 130.000 glaasjes, terwijl het vorig jaar 50.000 van de 100.000 glaasjes was”, zegt Jean-Pierre Swerts, voorzitter van De Hasseltse Jeneverfeesten vzw.

De organisatie en de stad Hasselt hadden als doel de Jeneverfeesten te verduurzamen door zoveel mogelijk van de 130.000 plastic jeneverglaasjes te recupereren. Op die manier moest vermeden worden dat de plastic glaasjes massaal op de Hasseltse straten belandden.

Door gebruik te maken van speciale containers aan de drankstanden en in de straten, een professionale afwasstraat en een herkenbaar “bekertjesteam” moest 80 procent van de jeneverglaasjes gerecupereerd worden. De organisatie wist uiteindelijk 100.000 jeneverglaasjes te recupereren. “Alles kan beter, maar het is al een behoorlijk stuk hoger dan vorig jaar”, vertelt Swerts. “Het streefcijfer is 100 procent, maar dat zullen we nooit halen. We streven wel naar een gevoelige winst.”

De maatregelen hebben dus hun vruchten afgeworpen, maar volgend jaar kunnen er opnieuw veranderingen komen. “Dat weten we nog niet, volgend jaar wordt de situatie anders. In Vlaanderen komt de verplichting om met recycleerbare of herbruikbare bekers te werken. Dan is het niet voldoende om bekertjes gewoon weg te gooien of te verzamelen achteraf”, legt Swerts uit. “Om 90 procent recyclage te realiseren, moeten er aparte systemen komen. En dat is niet zo simpel en vanzelfsprekend voor een groot stadsfestival.”