Californië klaagt e-sigarettenproducent Juul aan

De controversiële producent van e-sigaretten Juul Labs is door de Amerikaanse staat Californië aangeklaagd vanwege reclame die speciaal was gericht op tieners. Daarmee heeft het vapingbedrijf een rechtszaak aan de broek die veel geld kan kosten. Eerder stapten diverse scholen, ouders van tieners en andere partijen al naar de rechter.

Juul ligt flink onder vuur vanwege zijn op jongeren gerichte marketing. Ook spelen er mysterieuze gezondheidsproblemen bij gebruikers. Een aan vaping gelinkte longziekte heeft al meerdere levens geëist. De Amerikaanse medicijnen- en warenautoriteit FDA stelde eerder dat Juul zonder gedegen bewijs beweert dat zijn producten veiliger zijn dan gewone sigaretten.

Juul zegt zich in reclame-uitingen nooit op minderjarigen te hebben gericht. De onderneming heeft in de Verenigde Staten al meerdere populaire smaken uit zijn assortiment gehaald. In sommige Amerikaanse steden en staten wordt het merk ook al uit de schappen geweerd. De onderneming is eveneens in diverse Europese landen actief. Hier werkt het bedrijf met cartridges met een lager nicotinegehalte. De regels zijn in Europa anders dan in de VS.